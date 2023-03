Assordio amaro per l' Inter Women di coach Rita Guarino che al debutto nella Poule Scudetto della Serie A TIM femminile, dopo il turno di riposo, perde 3-1 contro la Juventus . Gara che si sblocca dopo 15 minuti, con Sembrant che segna praticamente a porta vuota sugli sviluppi di corner dopo che la palla colpisce la traversa. Gol viziato però da un evidente controllo con il braccio della giocatrice bianconera, non visto dall'arbitro. Le polemiche non mancheranno come in occasione dell'ultimo derby d'Italia disputato a San Siro tra le due squadre maschili. L'Inter non molla e va vicino al pareggio alla fine del primo tempo, ma Peyraud-Magnin salva la Juventus con due grandi interventi.

Nel secondo tempo il copione della partita non cambia. L'Inter prova a rientrare in gara, la Juve cerca di punire sfruttando gli spazi lasciati dalle nerazzurre. Il raddoppio bianconero arriva al 69' sempre sugli sviluppi di corner: Gunnarsdottir colpisce di testa e batte Durante. L'Inter non molla e nel finale la riapre con la solita Chawinga: l'attaccante nerazzurra si invola verso la porta, sulla prima conclusione Peyraud-Magnin è straordinaria, ma sulla respinta non può nulla. Con l'Inter tutta sbilanciata in avanti alla ricerca del 2-2, la Juventus cala il tris al 90esimo: Girelli serve di tacco un assist perfetto per Bonansea che fa 3-1. Anche in questo caso sembrerebbe però che la rete sia viziata da un evidente fuorigioco. Nerazzurre che restano così terze in classifica a quota 35 punti, a -11 dalle bianconere.