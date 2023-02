Stefan de Vrij arriva ai microfoni di Sky Sport per commentare il pareggio contro la Samp: "Discorso Scudetto chiuso? E' molto difficile, il Napoli sta volando mentre noi certe partite come quelle di stasera non riusciamo a vincerle. Abbiamo creato occasioni, ma non siamo riusciti a segnare. Potenzialmente però abbiamo avuto tante occasioni dove è mancato l'ultimo passaggio. E' un peccato, sono due punti persi".

Come state in vista del Porto?

"Molto carichi, sono le partite che vogliamo giocare tutti. Siamo fiduciosi e ci prepareremo al meglio per passare il turno".

Stasera è stato un problema di atteggiamento?

"Penso che potenzialmente abbiamo avuto tantissime occasioni per segnare, non penso sia questione di atteggiamento quanto di scelte tecniche e un po' di sfortuna. C'è da migliorare".