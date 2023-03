L'Inter in casa è la migliore squadra del campionato, in trasferta invece è settimana. Che spiegazioni dai? "Sono sicuramente numeri che vanno migliorati se vogliamo ambire a qualcosa di importante. E' vero che giocare a San Siro è speciale, i nostri tifosi ci danno una grande mano, ma dobbiamo portare quello che facciamo qui anche fuori. Abbiamo perso tanti punti per strada".

Nel post partita di Inter-Lecce , Matteo Darmian si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare il ritorno alla vittoria della squadra nerazzurra. "Cerco di mettermi a disposizione della squadra e del mister e dare il massimo ogni volta che sono chiamato in causa", esordisce il jolly di Inzaghi.

Qual è il tuo ruolo preferito?

"Se devo scegliere uno scelgo il quinto a destra. Non è importante però la posizione, ma tutto, l'atteggiamento e la concentrazione. Cerco di lavorare duramente già in allenamento".



Sentite il rammarico di essere così distanti dal Napoli?

"Loro hanno fatto un grandissimo campionato, però abbiamo lasciato per strada tanti punti e adesso ci troviamo a -15 dal Napoli. Dobbiamo cercare di avere quella continuità mai avuta fin qui per vedere dove arriviamo, il posto in Champions è il minimo".