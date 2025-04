Antonio Conte si è concesso ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Monza. Il tecnico del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni pesanti e ha parlato del suo futuro, puntando il dito contro la società.

"Io a Napoli mi sono integrato e vivo benissimo. Anche la mia famiglia. Qui si mangia alla grande, c'è sempre il sole e il tifoso napoletano ti fa sentire partecipe. Dobbiamo vivere il presente, ma la gente vuole vincere. C'è grande apertura da parte mia, ma bisogna vedere quale sarà la realtà", ha esordito Conte.

"Io qui sto bene e ho trovato una piazza che mi dà emozione che per me è molto importante - ha poi aggiunto -. Poi chi mi prende però sa che porto delle aspettative, devi lottare per vincere lo scudetto non per arrivare in Europa. Io posso fare da garante su tutto ma non posso essere stupido, se non ci sono i mezzi necessari per fare questo".

In chiusura Conte ha rifilato un altro attacco alla società. "Neres ha avvertito un piccolo problema al soleo nell'ultimo allenamento, non so se sono i campi che dovrebbero essere rifatti ma sono sempre quelli di prima. Ne prendiamo atto, continuiamo a lavorare ma se rifacessimo i campi saremmo più contenti", ha concluso.