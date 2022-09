Dopo l’inopinata sconfitta di Udine, Il gruppo nerazzurro potrà godere di alcuni giorni di riposo, con la ripresa fissata a mercoledì pomeriggio. Ovviamente la stragrande maggioranza dei calciatori è via per gli impegni con le rispettive nazionali, motivo per cui è stata presa tale decisione. Hakan Calhanoglu, infortunato, ha postato tuttavia su Instagram una foto dal centro sportivo nerazzurro. Il turco - che dovrà stare ai box per una ventina di giorni - spera di essere abile e arruolabile alla ripresa del campionato, anche se non è detto che recuperi in tempo per Inter-Roma.