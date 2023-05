"Grazie San Siro per il supporto costante! Speriamo di rivederci tra qualche settimana". Danilo D'Ambrosio emoziona i cuori nerazzurri con il post social dei ringraziamenti per i tantissimi tifosi che hanno supportato l'Inter quest'anno nelle gare di San Siro e in trasferta. Ancora due appuntamenti prima di chiudere la stagione, e nelle sue parole c'è anche un auspicio in vista della prossima.