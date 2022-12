Nella lunga intervista rilasciata al Mundo Deportivo il direttore sportivo del Barcellona Jordi Cruyff ha dato qualche indicazione sul futuro di alcuni giocatori blaugrana tra cui Kessie, entrato in orbita Inter. A proposito dell'ex rossonero, il diesse olandese ha allontanato ogni tipo di rumors che lo vedrebbero lontano dalla Catalogna, specie dopo la calda questione che riguarda De Jong. Sull'olandese e indirettamente su tutto il mercato, considerate le leggi dettate dal FFP, dice: "È sempre stato un buon giocatore e solo i buoni giocatori hanno offerte e interesse da parte delle grandi squadre. Quello che a volte accade, specie al momento, è che c'è un grosso problema legato al 'fair play'. E uno dei problemi che abbiamo è che, poiché le persone non capiscono molto bene le regole del "fair play", diciamo che sogniamo velocemente di firmare il rinnovo, ma purtroppo non funziona così semplicemente. C'è da adattare i numeri, bilanciare i conti e talvolta devi prendere decisioni che non vuoi prendere. E non parlo di Kessie o di De Jong ma in generale. Bisogna cercare di rispettare il 'fair play' che è più severo che in qualsiasi altro campionato europeo".