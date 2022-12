La Croazia non vuole smettere di sognare, neanche di fronte alla realtà che propone il Brasile , l'avversario più duro da affrontare al Mondiale: "Abbiamo fatto una grande impresa qualificandoci ai quarti, ma vogliamo ancora di più", ha spiegato Luka Modric in conferenza stampa. "Forse ci aspetta la partita più importante del torneo, contro una delle favorite per il titolo, ma dobbiamo dare il massimo, come abbiamo fatto in ogni partita - le parole del campione del Real Madrid -. Se giochiamo al meglio, abbiamo una possibilità. Non ci accontentiamo solo dei quarti di finale. Siamo forti, crediamo in noi stessi. Giochiamo il nostro calcio, a volte è bello, a volte non è così bello, ma vogliamo miglior risultato possibile per la Croazia".

I vicecampioni del mondo punteranno molte delle loro fiches sul centrocampo, tra i più completi del pianeta, per battere la Seleçao: "Purtroppo, Rakitić non è più con noi in nazionale, ma penso che abbiamo ancora un buon centrocampo: c'è Kovačić, che gioca in modo fenomenale e l'ha sostituito bene - dice Modric -. Ancora una volta, abbiamo un'ottima squadra. Sfortunatamente, non siamo ancora riusciti a battere il Brasile e spero che domani cambi la storia. Il Brasile ha giocatori fenomenali in ogni posizione e dovremo essere molto aggressivi, correre per non farli giocare. La sconfitta che hanno subito col Camerun non è un punto di riferimento, ma è anche un'indicazione che non sono imbattibili. Ogni partita è a sé".