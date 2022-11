C'è anche Marcelo Brozovic nella lista dei 26 giocatori che il ct della Nazionale croata Zlatko Dalic porterà in Qatar. Presenza essenziale, quella del centrocampista dell'Inter, elemento indispensabile per i Vatreni come sottolinea lo stesso allenatore in conferenza stampa: "Ha giocato 10, 15 minuti contro la Juventus, ora mi aspetto più minuti e dovrebbe stare bene. Lui è il nostro anello più importante, il creatore di gioco; senza di lui non è la stessa storia. Parlo con lui, sta bene. Conoscendolo, sarà fisicamente pronto. Sarà una questione di forma, ma avremo sette, otto giorni per prepararci. Spero che sia il Brozovic migliore, senza di lui siamo svantaggiati. Sono felice del suo ritorno. Ora spero in Dio che nessuno si faccia male questo fine settimana, che ce ne andiamo completamente preparati e che daremo il massimo. Non creerò pressione né lo accetterò. È una grande cosa essere al Mondiale, andiamo passo dopo passo per fare il meglio che possiamo".