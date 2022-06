Problemi di organico per Zlatko Dalic in vista del debutto in Nations League della Nazionale croata previsto per questa sera contro l'Austria a Osijek: oltre a Marko Livaja, Petar Musa e Ivan Perišić, mancherà infatti anche Josko Gvardiol, difensore dell'RB Lipsia. Ma non pare essere finita qui: è in forte dubbio anche Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell'Inter si è infatti sempre allenato a parte in questi giorni e la sua presenza in campo è incerta. In conferenza stampa, il vice di Dalic Vedran Corluka non si è voluto sbilanciare più di tanto circa l'impiego di Brozo: "Quando starà bene, giocherà. Annunceremo la formazione quando l'allenatore vorrà. Non siamo sicuri di chi inizierà vista anche la situazione con Luka Modric".