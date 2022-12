Dopo la mezza maratona corsa nei 120' col Giappone, partita risolta ai rigori anche grazie a un suo tiro dagli 11 metri, Marcelo Brozovic agirà naturalmente come vertice basso del centrocampo della Croazia anche nel quarto di finale del Mondiale col Brasile. E' la quinta partita su cinque in Qatar del centrocampista dell'Inter, ai cui lati si piazzeranno Luka Modric e Mateo Kovacic. Una modifica per Zlatko Dalic in difesa (c'è Sosa per Barisic), mentre in attacco sarà Pasalic a completare il reparto con Kramaric e Perisic. Nessuna sorpresa nelle fila verdeoro: in campo l'11 titolare sceso in campo nel match vinto con la Corea del Sud.