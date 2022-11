Partita senza nulla da chiedere per l'Inter, già qualificata come seconda nel girone di ferro comandato dal Bayern Monaco. Prima del match contro i bavaresi, Joaquin Correa presenta la sfida dell'Allianz Arena ai microfoni di Inter TV partendo dalle scelte di formazione di Inzaghi: "Qualunque giocatore che deve giocare sicuramente lo farà bene. Siamo tutti concentrati per giocare bene", assicura il Tucu.

Quanta carica ti dà il gol di sabato?

"Son contento, con tanta voglia di rifare qualcosa anche oggi. Voglio aiutare la squadra per fare quello che mi piace".