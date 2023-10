Antonio Conte, durante l'evento "Together, a Black & White Show" in occasione della festa dei 100 anni di proprietà della Juve della famiglia Agnelli, ha parlato del futuro e dei rumors che lo accostano alla panchina del Napoli. "Mi godo la famiglia, ho fatto una scelta precisa quando ho deciso di fermarmi con il Tottenham. La base è quella di riposare e di godermi la famiglia, nel percorso possono succedere tante cose. In questo momento voglio godermi questa atmosfera. Napoli? Bisogna avere rispetto ed educazione sempre in serate come queste".