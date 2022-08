Ospite in collegamento con Sky Sport, Paolo Condò ha provato a immaginare la nuova identità dell'Inter con un Romelu Lukaku in più nel motore, andando oltre la gara vinta non senza fatica a Lecce: "Mi immagino un'Inter diversa, nel solco di quello che ha fatto Inzaghi l'anno scorso - le parole del giornalista -. Non un'Inter che va solo negli spazi, in campo aperto, ma che occupi l'area; e Lautaro non avrà un ruolo subalterno rispetto a Big Rom. Gosens non è Perisic, mi auguro che il tedesco ritorni ai suoi livelli che ora sono lontani. Mi aspetto un contributo maggiore dai centrocampisti e dai quinti".