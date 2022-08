"Il precampionato non mi scalda in generale, sappiamo che la difesa dell’Inter è in questo momento la miglior difesa del campionato italiano". Esordisce così il giornalista Paolo Condò nel corso della finestra mercato su Sky Sport 24. "Sappiamo che su Skriniar grava sempre l’ombra del mercato, ma se il prossimo 1° settembre le cose dovessero rimanere così, io rimarrei convinto del fatto che l’Inter ha la miglior difesa del campionato. Lo scorso anno l’Inter ha perso punti importantissimi in corrispondenza con l’assenza di Brozovic, quest’anno credo che con Asllani non ci sarà più quel buco visibile nel ruolo, dove Inzaghi aveva provato ad adattare altri giocatori”.