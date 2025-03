Archiviati i match d'andata degli ottavi di finale di Champions League, la UEFA annuncia il Team of the Week della due giorni europea che ha visto l'Inter espugnare 2-0 il De Kiup di Rotterdam, mettendo in discesa il ritorno di martedì prossimo a San Siro.

Nella Top 11 è presente anche un giocatore nerazzurro: si tratta di Benjamin Pavard, premiato con un posto al centro della difesa a quattro ideale dopo l'ottima prestazione contro il Feyenoord.

