"Ho sentito dire 'Ci vuole la prova-tv!'. Non scherziamo su queste robe qui: Acerbi vede l'avversario e prova solo a evitare l'urto con il viso metetndo davanti le braccia". Così Graziano Cesari, su 'Pressing', liquida il caso montato da una certa stampa circa una presunta prova-tv per il difensore nerazzurro dopo lo scontro con Kastanos nel match di Salerno. "Gyomber su Lautaro? Il fallo è un placcaggio vero e proprio: significa che il difensore della Salernitana è consapevole che il compagno non riuscirà mai a contrastare Lautaro che va verso la porta.

Lovato si è addirittura fermato, contando sul fatto che Gyomber riuscisse a fermare il nerazzurro... Si tratta di espulsione per chiara occasione da gol molto evidente: spero un episodio così non capiti mai a un'italiana in Champions!", sottolinea l'ex arbitro. Dunque bocciati Abisso e Irrati-Serra al VAR anche perché nel primo tempo, sempre secondo Cesari, c'era un rigore per l'Inter: "La spinta di Gyomber su Thuram è fallosa".