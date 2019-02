Infortunio? L'Inter ha seccamente smentito qualsiasi tipo di problema fisico per Mauro Icardi, derubricando il tutto a normali terapie che ogni calciatore fa quotidianamente. Insomma, la "fisioterapia" al ginocchio pubblicata tramite social da Maurito sa di copertura. E forse di ripicca, come spiega il Corriere dello Sport: "Icardi da tempo ha fastidi al tendine del ginocchio destro, ma ha sempre stretto i denti. Adesso che non ha più la fascia ed è triste e ferito, sembra intenzionato a non farlo più - si legge -. Rimane convinto che non si sarebbe meritato un simile provvedimento perché lui nelle sue esternazioni pubbliche è sempre stato impeccabile e non ha suggerito alla moglie di dire certe cose in tv. Così l’idea attuale è quella di tornare in campo solo quando sarà recuperato del tutto. Se non ci saranno ripensamenti, per qualche altro giorno lavorerà a parte, poi si vedrà. I dirigenti sono già stati informati di questa decisione presa dal centravanti. Loro chiaramente sulla fascia assegnata a Handanovic non torneranno indietro anche perché a Icardi (soprattutto dopo le critiche di Wanda a Perisic) i messaggi erano già stati fatti arrivare". Insomma, secondo il quotidiano romano, è da escludere la convocazione del centravanti per il match con la Samp di domenica.

"Se la vicenda Icardi non sarà ricomposta, fino a fine stagione nel ruolo di prima punta si alterneranno Martinez e Keita, mentre per la prossima stagione, in caso di partenza di Maurito, occhio a Lukaku, Dzeko, Werner e Zapata", si legge.

