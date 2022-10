Classico intervento su Instagram per Antonio Cassano, chiamato a commentare la decima giornata di Serie A e la prestazione delle big del campionato. Fantantonio si sofferma anche sulla vittoria dell'Inter contro la Salernitana: "L'Inter è andata di normale amministrazione - esordisce l'ex attaccante -. Dopo la partita d'andata con il Barcellona si sono rimessi in pista. Non so cosa è scattato, avranno parlato tra di loro e hanno preso la strada giusta. Vero che la Salernitana non è niente di che, ma ieri ho rivisto l'Inter: ha ritrovato Lautaro Martinez ed è ripartita. Speriamo bene".