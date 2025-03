Il grande impatto con la maglia del Torino al rientro in Italia ha permesso a Cesare Casadei di conquistare anche la prima convocazione in Nazionale. L'ex centrocampista dell'Inter commenta con felicità la chiamata del ct Spalletti, tornando poi anche sull'esperienza avuta in Inghilterra dopo l'addio al club nerazzurro: "Sta arrivando tutto molto in fretta, sinceramente io cerco solo di restare concentrato sul presente, di fare quello che posso - dice in conferenza stampa dal ritiro azzurro -. Penso a lavorare giorno per giorno, è sempre un piacere ricevere complimenti dal ct ed essere convocato è motivo di orgoglio. Io cerco di fare il massimo, come ho detto i complimenti dal tecnico della Nazionale sono motivo di orgoglio e motivazione di più per continuare a lavorare".

Poi torna sulla parentesi oltremanica con Chelsea, Reading e Leicester: "L'esperienza all'estero mi ha dato tanto. Io posso parlare per me, non è una cosa uguale per tutti e ciascuno deve fare il suo percorso. Posso solo dire che questi due anni in Inghilterra mi hanno dato tanto, ne sono uscito diverso come persona e come calciatore. Posso solo ringraziare chi mi ha aiutato, sono orgoglioso del percorso fatto. È un calcio diverso da quello italiano. Da un punto di vista tecnico una delle differenze principali è nell'intensità, però anche la Serie A è molto intensa e competitiva. È forse la differenza principale".

