L'Inter non andrà oltre il pareggio nella trasferta di Bologna. Questo, almeno, quanto pronostica Fabio Caressa nel consueto appuntamento di sabato con 'Deejay Football Club' sulle frequenze di Radio Deejay: "Metto X, anche se secondo me l'Inter è ancor più forte. Però ha ancora il derby e deve andare avanti in Champions. Una piccolissima battuta d'arresto ci può stare prima o poi".