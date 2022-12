Primo gol con la prima maglia dell'Inter per Valentin Carboni che nell'amichevole di questo pomeriggio contro il Salisburgo cala il poker e chiude il cerchio nerazzurro. "Sono molto contento di aver fatto il primo gol e per la squadra che ha vinto. Ringrazio il mister e lo staff che mi danno la possibilità di giocare" le parole del giovane attaccante a Inter TV a fine gara.

Amichevole un po’ più impegnativa a livello europeo. State migliorando? Vi sentite ai livelli della fine della prima parte della stagione?

"Ci stiamo allenando forte per queste partite e vogliamo continuare a vincere e dare il massimo ad ogni gara".

L'Inter ha attaccanti importanti, ti sentiresti eventualmente pronto per il 4 gennaio?

"Non lo so, io cerco sempre di essere pronto e dare il massimo in campo e sfruttare le possibilità come ho detto prima".