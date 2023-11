Perché Frattesi sta giocando poche partite da titolare nell'Inter? Esteban Cambiasso non ha dubbi: non c'entrano le qualità in sé del giocatore ma piuttosto l'affidabilità di chi gli sta davanti nelle gerarchie di Simone Inzaghi. "La risposta è Mkhitaryan che sta facendo una grande stagione. La testa Frattesi comunque ce l'ha", le parole del Cuchu a Sky Sport.

