Gianpaolo Calvarese interviene su X per una sua analisi riguardo al primo gol di ieri realizzato dall'Inter contro la Lazio. "Sul gol di Arnautovic, De Vrij pare in fuorigioco. Se così fosse, non sarebbe però influente: non ha impatto attivo su Mandas, non è sulla linea di visione. Il pallone ha una traiettoria alta, parte da lontano e scavalca gli altri calciatori", scrive l'ex arbitro.

