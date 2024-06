Prima partita prima vittoria per la Turchia di Hakan Calhanoglu che nell'esordio di Euro 24 batte la Georgia di Kvaratskhelia per 2-1. A fine partita il centrocampista interista e capitano della Nazionale guidata da Montella ha lodato l'allenatore italiano a Sky Sport. Di seguito le sue parole:

"Montella sta lavorando veramente molto. Non solo per noi giocatori di esperienza, ma sta lavorando molto anche con i giovani. Li ha lasciati giocare perché ha fiducia in loro, sa come comunicare con loro, ci lavora già da due-tre mesi e siamo contenti di avere un allenatore come lui che ci sta sempre così vicino. Sta lavorando molto bene, i nostri allenamenti sono molto pesanti e quasi sempre duri perché puntiamo molto sulla parte tattica che era mancata negli anni addietro. Siamo contenti di avere un allenatore così".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!