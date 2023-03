Dopo l'1-0 della gara d'andata, il Porto ospiterà domani sera l'Inter allo Estádio do Dragão per la sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. Alla vigilia del match, Hakan Calhanoglu si presenta alla consueta conferenza stampa per presentare la gara. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da FcInterNews.it presente con la propria inviata.

Come ti sei spiegato questo momento della squadra e come si affronta la gara?

"Le partite indietro sono già passate e non vogliamo parlarne, in Champions abbiamo sempre fatto bene e domani vogliamo ottenere i quarti perché è il nostro obiettivo. La tua domanda è già passata e non voglio pensarci".

Classica partita da testa fredda e cuore caldo...

"È molto importante, per noi calciatori, per il mister e per il club. È importantissimo passare il turno, lo sappiamo. Conosco bene l'atmosfera perché ho già giocato qui. I miei compagni sono carichi e domani dovremo mettere il cuore e dare il massimo fino all'ultimo. Loro sono carichi, tutte le provocazioni che fanno, e lo dico con rispetto, siamo preparati ad affrontarle".