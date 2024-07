"Se guardiamo al torneo in generale, le squadre che vanno in vantaggio per 1-0 in genere si tirano indietro. Non so perché sia così, ma oggi è stato così anche per noi. Ci siamo rilassati molto". Parte da una statistica il mea culpa di Hakan Calhanoglu ai microfoni di Reuters, dove il centrocampista dell'Inter analizza il ko subito dalla sua Turchia contro l'Olanda, valso l'addio all'Europeo.

"Abbiamo subito due gol in sette minuti e questo ci ha fatto un po' male. Alla fine, abbiamo provato a cercare di avere un'occasione con le palle lunghe, ma non siamo riusciti ad approfittarne - spiegato -. A volte nel calcio succedono cose del genere. Dobbiamo imparare da questo. Sono orgoglioso di tutti. Finché siamo uniti, finché siamo insieme, possiamo ottenere qualsiasi risultato. Lo abbiamo sempre dimostrato".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!