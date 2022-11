Sull'Inter di Inzaghi. "Lui meriterebbe di avere in rosa un giocatore in grado di saltare l'uomo, perché l'Inter gioca davvero bene ma nella rosa poi manca uno così. Sugli esterni tanto di cappello a Dimarco, mentre Dumfries è molto fisico ma poco tecnico. E con il rientro di Lukaku magari non si suderà sempre per 90 minuti. Sarei contento dei rinnovi di Skriniar e Dzeko. Lautaro? Grandissimo giocatore e non si è mai risparmiato per il Mondiale".