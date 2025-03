Nel corso dell'incontro coi cronisti avvenuto ieri a Dortmund, Yann Bisseck ha parlato anche della sfida che domani vedrà la Nazionale tedesca, dove è stato convocato per la prima volta, opposta all'Italia a San Siro: "Italia-Germania è una classica, no? Mi hanno chiesto se ho paura di una partita così, ma non credo che ci sia mai paura nella testa di un giocatore. Semplicemente sono felice di poter far parte di una partita così e posso assicurarvi che a San Siro ci sarà una bella atmosfera; ci aspetta una gran bella partita".

Cosa servirà per affrontare gli Azzurri? "Dovremo avere pazienza, perché in Italia la scuola tattica è molto importante. Si prepareranno molto bene e non avranno problemi anche se faremo un lungo possesso palla. Non dovremo avere fretta ma aspetttare il momento e gli spazi giusti. soprattutto non saranno da sottovalutare quando avranno la palla. Quando si parla dell'Italia si pensa sempre alla difesa e alla tattica, ma hanno ottimi giocatori in attacco e anche i difensori tecnicamente sono molto bravi. Ecco perché credo che sarà una partita equilibrata".

