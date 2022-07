Nicola Berti si schiera al fianco della Curva Nord e di tutto il popolo interista chiedendo alla società di non privarsi di Milan Skriniar, a maggior ragione dopo aver perso il duello per Gleison Bremer con la Juve. "Mi sembra che vada tutto bene, anche se ora è importantissimo proteggere Milan Skriniar da un'eventuale cessione - le parole di Nicolino a Gazzetta.it -. Con lui siamo tra le favorite della Serie A, ma in caso di addio servirebbero due difensori e il problema è proprio trovare sostituti alla sua altezza. Non è per niente facile. La protesta della Curva è normale e condivisibile. Anche io, da tifoso, sono preoccupato che Skriniar possa andare al Paris Saint-Germain".

Tornando al mancato arrivo di Gleison Bremer, l'ex centrocampista ammette: "Ormai è andato alla Juventus, ma era il giocatore perfetto per l'Inter: bravo e forte fisicamente. Comunque, ora come ora, tutto il reparto è di alto livello: il vero leader là dietro è Stefan De Vrij, che comanda dalla posizione più centrale. E di Alessandro Bastoni non parlo nemmeno: è un vero fenomeno".