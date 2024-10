Quale sarà il futuro di Jonathan Tah? Dopo le recenti parole del diretto interessato (RILEGGI QUI), sono da mettere in archivio anche le dichiarazioni di Fernando Carro, amministratore delegato del Bayer Leverkusen incalzato in zona mista dopo la vittoria sul Milan in Champions League. Il difensore, in scadenza di contratto, è stato accostato anche all'Inter per la prossima stagione: "Io e Simon Rolfes siamo in contatto con Jonathan, con cui parliamo di varie cose. In conferenza stampa ha detto di essere felice qui da noi. Ed è un grande professionista, ha gestito bene una situazione non facile per lui. Siamo estremamente contenti lui è uno dei giocatori da più tempo qui", ha tagliato corto l'a.d. dei tedeschi.

