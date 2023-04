Come avete preparato questa partita a livello difiensivo? "Ad oggi difende tutta la squadra, la fase difensiva parte dagli attaccanti. È un discorso che comprende tutta la squadra. Il Benfica ha grande qualità, ma non temiamo loro come non abbiamo temuto il Barcellona, il Bayern e il Porto. Dobbiamo stare compatti per metterli in difficoltà".

Sapete che la Champions è diversa rispetto al campionato? "Sono due competizioni differenti, noi diamo il 100% sempre. In campionato abbiamo fatto buone prestazioni non coronate dal risultato, ma non abbiamo mai sbagliato atteggiamento. Sappiamo che domani è una grande occasione: serviranno cattiveria e agonismo".

C'è la consapevolezza di essere vicini ad un grande traguardo? "Sì, c'è la consapevolezza che è una grande occasione per noi che manca da 12 anni. Domani sarà una partita che porta tensione e agitazione perché è fondamentale, ma è una partita di calcio e dobbiamo affrontarla con amore per questo sport".

C'è la sensazione che è una che gara può ribaltare la stagione?

"Sicuramente ci può dare grande entusiasmo per il finale, in campionato non stiamo raccogliendo quello che meritiamo. Quindi la risposta è sì, sia a livello fisico che mentale".

Come ci arrivi tu a livello fisico? C'è anche il rinnovo in ballo.

"Con grande serenità. Tutte le partite le vivo come partite di calcio, ho serenità e concentrazione. Il rinnovo non mi sta dando fastidio, se ne sta occupando il mio procuratore con la società e non c'è nessun problema da questo punto di vista".

Che spiegazioni vi siete dati per analizzare questo momento?

"Non penso ci siano grandi spiegazioni da dare, abbiamo sprecato diverse occasioni. Internamente andiamo ad analizzare tutto e siamo arrivati alla conclusione che a livello di atteggiamento non abbiamo sbagliato, arriviamo sereni a questo quarto di finale".

