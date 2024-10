Alessandro Bastoni è il giocatore chiamato a presentare la sfida contro la Roma ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole dal prato dell’Olimpico.

Quanto è importante partire bene in questa striscia di partite?

“Molto, perché siamo un po’ in ritardo in campionato. Per fortuna il campionato ci sta aspettando, siamo carichi per questa partita”.

Sui gol subiti è questione di concentrazione o avete analizzato altro?

“Sicuramente è una questione di atteggiamento, di voglia di non prendere gol. Questo ci ha fatto vincere l’anno scorso con ampio margine e questo dobbiamo ritrovare”.

Avete la sensazione che ci sia più equilibrio?

“Sì, poi ormai ci sono tante stagioni una dietro l’altra e stare collegati al 100% ogni partita non è facile. Ma è quello che dobbiamo provare a fare da stasera”.

Hai studiato una nuova esultanza in caso di gol?

“No, ma nemmeno quella dello scorso anno era studiata”.

In mezzo al campo aggiungete sempre qualcosa, c’è il rischio che vi tolga equilibrio difensivo?

“Sicuramente è una delle analisi fatte, il bello del gioco è questo ma la parte negativa è rimanere in equilibrio. Dobbiamo migliorare su questa cosa, l’anno scorso ci riuscivamo benissimo”.

