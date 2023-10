Ospite nel programma 'Vox to box', in onda sul canale Twitch di TvPlay, Mario Balotelli ha ripensato all'estate 2010, quella della sua separazione non certo consensuale dall'Inter: "Mi lasciai male con l’Inter perché dopo quanto successo con il Barcellona non fu facile - il ricordo di SuperMario -. Alcuni interisti pensavano che li avessi presi in giro quando andai al Milan, ma io sono un cuore rossonero. Sono andato al Milan dopo aver fatto tre anni al Manchester City, i tifosi mi hanno accolto benissimo".

A distanza di anni, Balo non direbbe no a un ritorno nelle sue due ex squadre: "Ci potrei anche tornare all'Inter, ci sarebbe una parte di tifo che non manderebbe giù quei momenti spiacevoli e si creerebbero delle tensioni. Voglio godermi gli ultimi anni di carriera che mi sono rimasti. Ma è difficile dire no all’Inter, chi lo farebbe? Solo una bandiera milanista. Io ho il Milan nel cuore, ma se non sei una bandiera del Milan perché dire no all’Inter? La Juventus? Ho avuto la possibilità. Se oggi avessi l'opzione di andare alla Juventus, all'Inter o al Milan, sceglierei quest'ultimo per ragioni di cuore".