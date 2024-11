Un breve documentario per raccontare il viaggio a Parigi in occasione dell'evento del Pallone d'Oro. Questo è il primo video pubblicato sul suo canale Youtube da Hakan Calhanoglu. Il centrocampista nerazzurro si è classificato al 20esimo posto, ma è stata per lui una serata emozionante vissuta al fianco della moglie e dei compagni di squadra Lautaro e Sommer.

E non sono mancati i momenti di commozione. Messaggi speciali e ospiti a sorpresa tra cui anche il ct della Turchia Montella, ma anche Pioli e Gattuso che lo hanno allenato al Milan. "Complimenti Hakan per la candidatura meritata, non solo per la qualità del gioco ma anche per la continuità, non solo nell'Inter ma anche in Nazionale. Sono orgoglioso di essere il tuo ct, comunque vada sarà un successo. Ti auguro il meglio", le parole di Montella.

"Ti mando un forte abbraccio, complimenti per la nomination. Sei un grande, ti meriti il tutto, sei un grande ragazzo, sei un grande giocatore. Devi continuare, non mollare, forza e goditi questo momento. Complimenti ancora", le parole di Gattuso.

"Avendoti conosciuto so che sei una persona fantastica e un giocatore fortissimo, hai fatto tanta strada per arrivare ad essere un giocatore da Pallone d'Oro. Ti faccio tanti complimenti, ti abbraccio forte e ti auguro il meglio per la tua vita sportiva e non. Complimenti ancora bravo", le parole di Pioli. Tra i messaggi anche quello in turco di Emre che però ha concluso cantando il celebre coro della tifoseria nerazzurra dedicata al suo numero 20.

