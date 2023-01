Il quotidiano francese Le Parisien ha mosso delle critiche ad Achraf Hakimi, sottolineando come la sua stagione sia stata sin qui dai due volti: devastante con il Marocco rivelazione dei Mondiali in Qatar, balbettante nella sua esperienza al Paris Saint-Germain dove sin qui non si è espresso con continuità ai livelli mostrati per esempio nella stagione con l'Inter. A commentare il momento del giocatore è l'ex nazionale marocchino Aziz Bennij, oggi commentatore per BeIN Sports: "Achraf è sbocciato e si è affermato al Borussia Dortmund e all'Inter. Ma a Parigi è influenzato dal rispetto per gli idoli, vuole accontentarli e si mette al loro servizio. Può diventare un razzo se ha gli spazi giusti, ma il PSG non sfrutta le sue qualità di divoratore di spazi. Sul suo lato destro serve solo a contenere, il circuito preferenziale è a sinistra, per permettere a Kylian Mbappé o Neymar di prendersi gli spazi o di rientrare sul piede destro. Se Lionel Messi avesse dieci anni in meno, probabilmente vedremmo di più Hakimi. Ma questo è complicato...".