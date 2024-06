Tutto come suggerivano le indiscrezioni giornalistiche di formazione della vigilia: Didier Deschamps sceglie Kylian Mbappé nella posizione di centravanti della Francia per l'esordio a Euro 2024 contro l'Austria. Marcus Thuram, almeno da quanto si vede sulla distinta pubblicata dalla Uefa, giocherà come ala sinistra in un tridente completato da Ousmane Dembélé. Fuori dall'undici titolare l'altro interista dei Blues, Benjamin Pavard, che guarderà inizialmente dalla panchina la partita al pari di Marko Arnautovic, escluso dal ct Ralf Rangnick.

