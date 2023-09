La doppietta con cui ha trascinato l'Austria alla vittoria contro la Svezia, a Solna, ha dato un carico di energia fondamentale a Marko Arnautovic, ora atteso da un vero e proprio tour de force con l'Inter, a partire dal derby di domani: "Per me e per la mia autostima è stato molto positivo segnare due gol", ha ammesso l'attaccante nerazzurro. Che poi ha mandato un messaggio a Simone Inzaghi: "Non mi piace stare in panchina".