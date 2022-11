"Abbiamo chiuso la partita con il Messico con una linea a cinque, ma siamo partiti come abbiamo sempre giocato. E sarà così anche domani. Ripartiremo come abbiamo giocato e nel corso della partita vedremo. La Polonia non solo ha un buon gioco in avanti, ma anche giocatori molto tecnici e bisognerà prendere precauzioni su di loro". È uno dei concetti espressi da Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, alla vigilia della decisiva sfida della fase a gironi del Mondiale contro la Polonia.

Lautaro e compagni si giocano la qualificazione all'ultima giornata, ma Scaloni non trova giustificazione nei forfait last minute: "Un allenatore deve essere abituato a fare cambiamenti e noi non scendiamo a compromessi se cerchiamo di migliorare la squadra. È vero che quando un giocatore come Correa o Nico González viene escluso ci fa male perché sono ragazzi che potrebbero dare il loro contributo noi, ma ora non guardiamo ad altro che a migliorare".