Senza Lautaro Martinez, risparmiato per l'occasione dal ct Lionel Scaloni , l'Argentina ha vita facile nell'amichevole pre-Mondiale contro gli Emirati Arabi Uniti, spazzati via con un rotondo 5-0. Mattatore di giornata al 'Mohammed Bin Zayed Stadium' di Abu Dhabi è lo juventuno Angel Di Maria, autore di una doppietta impreziosita da un assist per il poker di Lionel Messi dopo il gol sblocca partita di Julian Alvarez. Nella ripresa c'è gloria anche per Joaquin Correa, a cui bastano quindici minuti per mettere la firma sul tabellino marcatori e siglare il 5-0 sfruttando la bella imbeccata di Rodrigo De Paul.