Partirà ufficialmente nella giornata di domani la nuova avventura italiana di Mauro Zarate, in particolar modo al Cosenza. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'attaccante argentino è atteso in Calabria nella giornata di venerdì per il primo approccio con la formazione di William Viali. L'ex giocatore di Lazio, Inter e Fiorentina non sarà però convocato per la gara contro la Ternana.