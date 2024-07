Esordio particolare con il Lugano per Mattia Zanotti, oggi in campo per la prima volta con la maglia degli elvetici nell'amichevole giocata in quella che era la sua casa fino al 2023, il centro sportivo dell'Inter di Appiano Gentile. "Complimenti Mattia Zanotti per il tuo debutto in contro il tuo passato!", il messaggio scritto dal club ticinese, che quattro giorni ha annunciato di aver acquistato a titolo definitivo l'ex canterano nerazzurro dopo la parentesi al San Gallo.

Complimenti Mattia Zanotti per il tuo debutto in contro il tuo passato !#fclugano #fcl #noibianconeri pic.twitter.com/w5zdtzp86z — FC Lugano (@FCLugano1908) July 17, 2024