Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Christian Vieri ha raccontato alcuni aneddoti simpatici dei tempi trascorsi all'Inter, con riferimento particolare a tre compagni di squadra. Si parte con la curiosità su Oba Oba Martins: "Era mister capriole, anche Cuper gli diceva di non farle se no si faceva male - il ricordo di Bobo - Noi gli dicevamo di farle fino a metà campo. Era di una velocità incredibile, poi era simpatico, un bonaccione". Poi si passa a Ivan Zamorano: "Quando giocavamo insieme gli cantavo il coro della Curva Nord 'Salta con noi che segna Zamorano' (sulle note di 'Macarena', ndr). Lui mi diceva 'Sei esaurito'".

Infine, un altro retroscena su Gigi Di Biagio: "La cosa divertente è che io dicevo agli avversari che sui calci d'angolo lui andava sul primo palo. Lui mi diceva: 'Ma che c...o fai?'. Io gli rispondevo: "Cosa cambia, tutto il mondo lo sa?'".