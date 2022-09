Mario Balotelli non ha perso tempo per far parlare di sé anche in Svizzera, a pochi giorni dall'inizio della sua avventura a Sion. L'attaccante è stato ripreso in un filmato che ha fatto il giro del web mentre esce da un locale assieme a una ragazza. Negli ultimi giorni il giocatore non è stato visto agli allenamenti della squadra, secondo quanto riportato dal club e dall'allenatore Paolo Tramezzani il motivo è una cura antibiotica in corso di svolgimento.