Dopo l'ufficialità del finalmente avvenuto sposalizio con il Flamengo, Arturo Vidal ritrova il suo miglior amico: il pallone. Un 'came back' che lo stesso ex calciatore dell'Inter, tornato in campo già da qualche giorno, celebra sui social: "Finalmente siamo di nuovo insieme. Mi sei mancato" è il chiaro riferimento al fútbol, rafforzato dall'emoticon de la pelota. "Ahora vamos por todo!" conclude.