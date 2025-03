Stefano Vecchi, ex allenatore dell'Inter Primavera, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport di Jens Odgaard, attaccante del Bologna allenato quando sedeva sulla panchina della squadra giovanile nerazzurra.

"Sorpreso ero prima di Bologna, non oggi - le sue parole -. Finalmente a Bologna ho rivisto il Jens che conoscevo io, quell’attaccante universale che sapeva fare tutto. Sartori è stato molto bravo a ricordarsi di lui, probabilmente vedendolo giocare nell’Az ha capito che si era ritrovato. Di sicuro è stato un grande acquisto. Come è stato grande Italiano a ritagliargli quella posizione, sembra che Jens abbia sempre giocato tra le linee eppure lo fa solo da qualche mese".

"Dove lo trovi un trequartista con quella fisicità eal tempo stesso con quelle letture di gioco e tutte le qualità che ha addosso. Jens ha forza fisica, ha tiro e talento, e non lo evidenzia solo con i gol che segna, ma anche con le giocate che via via fa - ha aggiunto -. Sono felice per lui, perché è un bravo ragazzo e un calciatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere nella propria squadra".