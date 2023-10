Robin Gosens è ancora in dubbio per la partita di domani dell'Union Berlino contro il Napoli. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro, il tecnico Urs Fischer ha aggiornato sulle sue condizioni e sul rendimento offerto sin qui dall'ex interista e da Leonardo Bonucci: "Non ci faremo cogliere impreparati, abbiamo preparato allenamenti in questo senso, se non dovesse recuperare Robin abbiamo in alternativa anche Leite ma sono ottimista sul recupero di Gosens. In generale non sono soddisfatto della situazione e quindi tutti i giocatori ed io siamo responsabili, quindi anche loro, poi sull'inserimento posso dire che sono perfettamente integrati, sono leader, sono felice di questo.

Bonucci non ha fatto preparazione con noi, ha giocato subito per l'infortunio di Knoche, Gosens sono abbastanza soddisfatto di lui ma non al 100% perché si devono migliorare degli automatismi".