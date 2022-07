Ancora futuro in amaranto per l'ex interista Tommaso Aglietti, che dopo la precedente stagione dopo la precedente stagione alla Reggina, resta nel club calabrese e sarà il terzo portiere di Pippo Inzaghi. Come si legge su Tuttoreggina.com è stato depositato in Lega il contratto del ventiduenne dal passato nerazzurro. La carriera di Aglietti infatti parte proprio dall'Inter, dove ha fatto le giovanili.