L'addio di Ivan Perisic ha portato l'Hajduk Spalato ad affondare il colpo per un nuovo innesto sulle corsie esterne. È ufficiale il ritorno in Croazia di Stipe Biuk, classe 2002 che arriva in prestito prestito annuale dal Real Valladolid proprio per tappare il buco in rosa generato dalla separazione con l'ex Inter: "L'HNK Hajduk e il Real Valladolid hanno raggiunto un accordo per il prestito dell'esterno 21enne Stipe Biuk, che tornerà al Poljud dopo poco meno di due anni. È stato concordato un prestito fino alla fine della stagione in corso e Stipe indosserà ancora una volta la maglia numero 27 all'Hajduk", si legge nel comunicato ufficiale del club.