Si è conclusa con l'esonero l'avventura di Paulo Sousa alla guida del Flamengo: l'allenatore portoghese, in carica da fine dicembre è stato ufficialmente accantonato dal club rubronegro dopo una serie di prestazioni altalenanti. La partenza dell'ex giocatore di Juventus e Inter potrebbe rappresentare, come detto, una delle chiavi di volta per l'eventuale arrivo a Rio de Janeiro di Arturo Vidal, dopo che i dirigenti sembrano essersi convinti dell'opportunità legata all'ingaggio del cileno.